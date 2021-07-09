Названы самые полезные летние ягоды

Источник материала: ОНТ

Самые полезные летние ягоды назвала диетолог Юлия Кохолкова, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт отметила, что в черешне много калия, улучшающего состояние сосудов и нормализующего артериальное давление. При этом в ягоде содержится большое количество сахара – ею не стоит злоупотреблять. Калий также содержится в голубике, а также в состав ягоды входят витамин С и антиоксиданты.

В крыжовнике содержатся микроэлементы и витамины, улучшающие обмен веществ и укрепляющие кровеносные сосуды. Кохолкова подчеркнула, что эта ягода богата снижающими риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний флавоноидами.

Диетолог назвала «ягодой молодости» клубнику, отметив, что самой полезной из всех сортов следует считать лесную землянику. Эта ягода хорошо влияет на состояние кожи. При этом клубника – самая аллергенная ягода, ее не рекомендуют детям до трех лет.

Завершила список малина. По мнению Кохолковой, эта ягода должна носить звание «королевы летних ягод». Малина богата флавоноидами, антиоксидантами, которые вкупе с витамином С заметно улучшают состояние организма.

Фото: Pixabay

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