Пожар вспыхнул на заводе по производству сока в Бангладеш, погибли 53 человека

Источник материала: ОНТ

Трагические новости из Бангладеш. На заводе по производству сока произошел пожар. По данным на этот час, погибли 53 человека.

И это пока не окончательные цифры. В пожарной службе сообщают, что под завалами еще могут быть тела. Пламя разгорелось в семиэтажном здании на территории предприятия накануне вечером. К утру его взяли под контроль. Но затем оно разгорелось с новой силой. О причинах пока не сообщается.

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