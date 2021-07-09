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Пожар вспыхнул на заводе по производству сока в Бангладеш, погибли 53 человека

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул на заводе по производству сока в Бангладеш, погибли 53 человека

Трагические новости из Бангладеш. На заводе по производству сока произошел пожар. По данным на этот час, погибли 53 человека. 

И это пока не окончательные цифры. В пожарной службе сообщают, что под завалами еще могут быть тела. Пламя разгорелось в семиэтажном здании на территории предприятия накануне вечером. К утру его взяли под контроль. Но затем оно разгорелось с новой силой. О причинах пока не сообщается.

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Трагические новости из Бангладеш. На заводе по производству сока произошел пожар. По данным на этот час, погибли 53 человека.  И это пока не окончательные цифры. В...
 
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