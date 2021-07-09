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Опубликован полный календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован полный календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги

Опубликован полный календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Как и сообщалось ранее, минское «Динамо» начнет регулярный чемпионат выездной серией матчей.

В первом поединке команда Крэйга Вудкрофта сыграет с «Динамо» московским – 3 сентября. Спустя два дня минчане встретятся в Череповце с «Северсталью», а завершат выездную серию игрой с ярославским «Локомотивом». 

Первый домашний матч – 10 сентября. На «Минск-арену» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Также дома «Динамо» встретится с казанским «Ак Барсом». В регулярной части сезона каждый клуб КХЛ проведет по 56 матчей. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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Опубликован полный календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Как и сообщалось ранее, минское «Динамо» начнет регулярный чемпионат выездной серией...
 
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