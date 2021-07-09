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Рисунок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, продали за рекордные 8,9 миллиона фунтов
Источник материала: ОНТ
Рисунок головы медведя, который сделал Леонардо да Винчи, был продан на аукционе за рекордные для работ художника 8,86 миллиона фунтов. Об этом
Изначально набросок оценивался в 8-12 миллиона фунтов. Рисунок сделан в первой половине 80-х годов XV века и выполнен серебряной иглой на розово-бежевой бумаге. Подобной технике да Винчи обучил Андреа дель Верроккьо.
Предыдущий рекорд в аукционной стоимости работ Леонардо да Винчи поставили в 2001 году, тогда рисунок «Лошадь и всадник» был продан за 8,1 миллиона фунтов.
Фото: christies
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Рисунок головы медведя, который сделал Леонардо да Винчи, был продан на аукционе за рекордные для работ художника 8,86 миллиона фунтов. Об этом информирует сайт...
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