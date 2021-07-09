Рисунок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, продали за рекордные 8,9 миллиона фунтов

Источник материала: ОНТ

Рисунок головы медведя, который сделал Леонардо да Винчи, был продан на аукционе за рекордные для работ художника 8,86 миллиона фунтов. Об этом информирует сайт аукционного дома Christie's.

Изначально набросок оценивался в 8-12 миллиона фунтов. Рисунок сделан в первой половине 80-х годов XV века и выполнен серебряной иглой на розово-бежевой бумаге. Подобной технике да Винчи обучил Андреа дель Верроккьо.

Предыдущий рекорд в аукционной стоимости работ Леонардо да Винчи поставили в 2001 году, тогда рисунок «Лошадь и всадник» был продан за 8,1 миллиона фунтов.

Фото: christies

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