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Игорь Додон обвинил Запад в попытках вмешательства в предвыборную кампанию в Молдове

09.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Додон обвинил Запад в попытках вмешательства в предвыборную кампанию в Молдове

В попытках вмешательства в предвыборную кампанию в Молдове обвинил Запад бывший президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон. 

Он вывел своих сторонников на протест против сокращения количества участков для избирателей из Приднестровья. Вместо 41, по настоянию апелляционной палаты Кишинева, могут открыться только 12 участков. Додон назвал это провокацией, пообещал обеспечить работу всех участков, а провокаторов – искупать в Днестре.

Глава Партии социалистов заявил, что влияние на исход досрочных парламентских выборов пытаются оказать, в том числе, через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируют Вашингтон и Брюссель. И призвал людей готовиться к протестам сразу после выборов, чтобы «защитить победу». Выборы в Молдове пройдут в воскресенье, 11 июля.

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В попытках вмешательства в предвыборную кампанию в Молдове обвинил Запад бывший президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон.  Он вывел своих...
 
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