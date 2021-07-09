



Анна Якштас / @gomeltoday





пишет euroradio.fm со ссылкой на @gomeltoday. 9 июля в Гомеле милиция пришла к сотрудникам "Сильных Новостей". Проходят обыски. Редактор "Сильных Новостей" Ирина Вольская успела сообщить, что к ней пришли сотрудники уголовного розыска, забирают компьютерную технику,euroradio.fm со ссылкой на @gomeltoday.





Также силовики пришли по месту прописки руководителя рекламного отдела "Сильных Новостей" Евгении Кращук. Но её в квартире нет.





Обыск прошёл по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Там живёт её бабушка, никакой компьютерной техники у неё не нашли. После этого милиция появилась по месту жительства Анны Якштас и её мужа, сотрудника издания Дениса Якштаса.





Также силовики пришли к журналистам издания Наталье Сусловой и Юрию Глушакову.





"Зачистка" негосударственных медиа проходит по всей стране.





Основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов