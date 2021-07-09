ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О белорусских спортсменах при подготовке к Олимпиаде: «им уже нечего опасаться»

09.07.2021 19:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Участник двух олимпийских игр, шеф миссии олимпийской команды Дмитрий Довгаленок дал комментарий БелТА во время встречи во Дворце независимости.

Шеф миссии олимпийской команды Довгаленок: «После всего, через что прошли белорусские спортсмены при подготовке к Олимпиаде, им уже нечего опасаться»
Участник двух олимпийских игр, шеф миссии олимпийской команды Дмитрий Довгаленок дал комментарий БелТА во время встречи во Дворце независимости. 

«Могу сказать, что в основном у нас состав команд сложившийся, люди опытные, очень нацеленные. После всего, через что прошли белорусские спортсмены при подготовке к Олимпиаде, им уже нечего опасаться. За время отборов, завоевания олимпийских лицензий, чемпионатов мира и Европы они закалились в непростых организационных условиях с учетом антиковидных мер. А также привыкли не обращать внимания на негатив, например в социальных сетях. Самое главное для спортсмена – выступить удачно. Я сам был спортсменом и знаю: приезжаешь, выступаешь и «просыпаешься» только тогда, когда стоишь на пьедестале, играет гимн и поднимается флаг. Вот тогда ты осознаешь, что что-то получилось. Все остальное время до того настраиваешься, думаешь о гонке, борьбе», – сказал Довгаленок.

 
Напомним, сегодня во Дворце Независимости состоялись торжественные проводы спортивной делегации на Олимпийские игры.  
 
 
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участник двух олимпийских игр, шеф миссии олимпийской команды Дмитрий Довгаленок дал комментарий БелТА во время встречи во Дворце независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генетический паспорт сделали уже 19 тысяч белорусов. Что это такое и зачем он нужен?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by