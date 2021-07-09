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Ивулина заключили под стражу на два месяца

09.07.2021 19:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналисту «Трибуны» и футболисту клуба первой лиги «Крумкачы» Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщила редакция.

Ивулина заключили под стражу на два месяца
Александр Ивулин. Фото: Instagram

Позднее стала известна мера пресечения: заключение под стражу на два месяца.

В рамках указанной статьи УК предусмотрены следующие санкции: арест; ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет; лишение свободы на срок до 4 лет.

3 июня Ивулин был задержан в своей квартире и на следующий день арестован на 30 суток по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за бело-красно-белый флаг на окне. Журналист не согласился с обвинением, заявив, что при обыске квартиры силовиками флага не было.

За сутки до окончания срока административного ареста, в Международный день спортивного журналиста, стало известно, что Ивулин подозревается по ч. 1 ст. 342 УК. Срок его содержания под стражей продлен до 12 июля.

5 июля белорусские правозащитники признали Ивулина политзаключенным.

В декабре прошлого года Ивулин был оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) по обвинению в участии в акции протеста 15 ноября.

 
 
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Журналисту «Трибуны» и футболисту клуба первой лиги «Крумкачы» Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо...
 
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