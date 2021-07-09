ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат Мария Василевич предлагает усилить наказание за хранение порно

09.07.2021 20:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич.

“Те нормы, которые нужно пересматривать, безусловно, касаются насилия и сексуальной эксплуатации детей в интернете. Необходимо вводить такие понятия как груминг, развратные действия. Необходимо усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов”, – считает Мария Василевич.

По словам депутата, сегодня реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, которые были призваны служить на благо человечеству, сейчас используются правонарушителями, предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.
 
“К сожалению, статистика угрожающая. Каждый пятый ребенок в Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня COVID-19 заставляет детей все больше времени проводить дома, а значит – на виртуальных площадках.

И риск сексуальной эксплуатации детей возрастает. Мы должны учитывать, что сейчас не тот преступник, который живет на соседней улице и его можно поймать за руку. Этот правонарушитель может находиться в другой части света и без особого труда может попасть в наши дома и разрушить жизнь наших детей”, – добавила Мария Василевич. Её цитирует БЕЛТА

Мария Василевич – победительница конкурса “Мисс Беларусь-2018”. С 2019 года – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте будут судить 18-летнего кибермошенника, обокравшего почти 80 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by