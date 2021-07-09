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Фотофакт. Вот где пекло - в Кувейте жара достигла 73 градусов. Авто плавятся

09.07.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кувейт — одна из самых жарких стран в мире. Но в этом году температура настолько высокая, что у людей начали плавиться машины.

Фото: AFP

Ещё сутки назад температура достигала +53,5 градуса, а 6 июля она поднялась до +73 градусов на солнце, сообщает Baku.ws.

На кадрах, которые публикуют жители страны видно, что многие не выдерживают палящего солнца и прячутся под любыми возможными навесами и деревьями. В том числе птицы и животные.

Издание Gulf News сообщило, что горожан призвали снизить потребление электроэнергии и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах не выдерживают сети и происходят экстренные отключения электроэнергии.

Чиновник Министерства энергетики Кувейта Мутлак Аль Отайби призвал жителей страны рационализировать потребление электроэнергии.

Фото: Imran Haider London / twitter
 
 
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Кувейт — одна из самых жарких стран в мире. Но в этом году температура настолько высокая, что у людей начали плавиться машины.
 
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