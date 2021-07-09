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«ТУТ БАЙ МЕДИА» подало жалобу на следователя

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На того, который ведет уголовное дело в отношении должностных лиц портала, сообщает TUT.BY/Zerkalo.io.

Главное, к чему у OOO «ТУТ БАЙ МЕДИА» есть претензии:

1. Доступ к опечатанному помещению до сих пор не предоставлен, хотя в устной беседе следователь обещал предоставить его после 1 июля. У сотрудников, уволенных по соглашению сторон, нет возможности забрать личные вещи.

2. ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» уже расторгло договор аренды с собственником офиса, но арендодатель до сих пор не может сдать эти помещения другому юридическому лицу. Причина все та же — доступа к офисным помещениям нет. Хотя у следователя имеется копия о возврате офиса из арендного пользования.

3. Компания подала ходатайство о снятии ареста со счетов компании, открытых в Альфа-банке и Приорбанке, 22 июня. На 9 июля ответ еще не получен. Соответственно, бывшие сотрудники портала не могут получить зарплату за май и выплаты по увольнению, а также оплатить страховые взносы — это противоречит трудовому законодательству.

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На того, который ведет уголовное дело в отношении должностных лиц портала.
 
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