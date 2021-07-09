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«Как стать тираном». Netflix выпустил документалку о главных диктаторах в истории

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На обложке трейлера сериала — Иосиф Сталин. А продюсер и диктор картины — Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов».

«Как стать тираном». Netflix выпустил документалку о главных диктаторах в истории

Премьера документального сериала «Как стать тираном» состоится 9 июля на стриминг-сервисе Netflix. На обложке трейлера использован плакат, на котором Сталин общается с пионерами, отмечает Esquire.

Помимо Сталина в трейлере показаны кадры хроники с участием Адольфа Гитлера, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, Бенито Муссолини, Ким Ир Сена и других диктаторов.

Кроме того, в одной из анимированных сцен Гитлер передает Сталину чернильное перо. Вероятно, она связана с тем, как два хищника разделили будущую добычу, подписав пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.

 
 
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На обложке трейлера сериала — Иосиф Сталин. А продюсер и диктор картины — Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов».
 
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