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Гомельского музыканта Павла Ларчика отправили в колонию на три года «за насилие над милиционером»

09.07.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Гомеля 9 июля приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима 24-летнего жителя областного центра музыканта Павла Ларчика. Его обвинили в насилии над сотрудником милиции.

Гомельского музыканта Павла Ларчика отправили в колонию на три года «за насилие над милиционером»

20 сентября 2020 года во время акции протеста упал милиционер. Первоначально в этом винили друга Ларчика — Алексея Губича. Но Губича судили в закрытом режиме за насилие в отношении неизвестного сотрудника ОМОН. В марте 2021 года за упавшего милиционера задержали Ларчика, передает БелаПАН.

Процесс вела судья Олеся Осипова, гособвинителем выступила Юлия Кружнова.

На суде обвиняемый заявил, что не бил милиционера. Ларчик, по его словам, упал в толчее на асфальт, кто-то тащил его за ногу, он «брыкался» и нечаянно задел милиционера. Он правоохранителя не видел из-за толчеи, а глаза были закрыты длинными волосами.

Молодой человек принес извинения потерпевшему. Сторона обвинения посчитала доказанной вину Ларчика в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса. Прокурор запросила три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Музыкант просил не лишать его свободы, не разлучать с родными людьми и девушкой, на которой он собирался жениться.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Центрального района Гомеля 9 июля приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима 24-летнего жителя областного центра...
 
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