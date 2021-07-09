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Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Президента с олимпийцами – давняя традиция. Спорт – это же самая что ни на есть действенная дипломатия. Когда рейтинг страны формируют не заказные опусы, а достижения наших людей в форме. Спортивной форме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
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