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Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

09.07.2021 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

Встреча Президента с олимпийцами – давняя традиция. Спорт – это же самая что ни на есть действенная дипломатия. Когда рейтинг страны формируют не заказные опусы, а достижения наших людей в форме. Спортивной форме.

Александр Лукашенко – олимпийцам Беларуси: «Психологическое давление, угрозы – всё это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей, этой стране, и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг. Провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы – все это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Перед миллионами зрителей.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
 
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