Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа

сообщении БАЖ. "По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за два дня силовики провели не менее 23 обысков у журналистов и в редакциях медиа", - говорится вБАЖ.





"Обыски прошли в редакциях изданий "Наша Ніва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавіцкі час". Задержано 7 наших коллег", - уточнили в ассоциации.

Всего к настоящему времени задержанными в Беларуси остается 32 представителя медиа, добавили в БАЖ.



