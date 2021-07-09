ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа

09.07.2021 20:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях за два последних дня, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в пятницу.

Итоги черной пятницы: Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях. Сидят 32 представителя медиа
"По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за два дня силовики провели не менее 23 обысков у журналистов и в редакциях медиа", - говорится в сообщении БАЖ.

"Обыски прошли в редакциях изданий "Наша Ніва", "Брестская газета", Intex-Press, "Медыя-Палессе", "Информ-прогулка", "Ганцавіцкі час". Задержано 7 наших коллег", - уточнили в ассоциации.
 
Всего к настоящему времени задержанными в Беларуси остается 32 представителя медиа, добавили в БАЖ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 23 обысков прошло у журналистов и в редакциях за два последних дня, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в пятницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат Мария Василевич предлагает усилить наказание за хранение порно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by