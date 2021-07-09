«Наговорили на расстрел». Кого из беларуских политиков хочет «Разбитое сердце пацана»: ВИДЕО

Много лет назад редакция KYKY придумала ходить к уважаемым людям и спрашивать о самом провокационном: с кем они готовы переспать без раздумий. Называлась эта рубрика просто — «Сразу Да». Летом 2021-го мы решили ее воскресить – но уже не на сайте, а в ютубе. И теперь мы говорим о политиках — потому что в нашей стране, наконец, появилась политика.

Первыми на эту авантюру согласились музыканты из группы Разбiтае Сэрца Пацана : Денис Тарасенко и Павел Городницкий. Ребята сразу сказали, что оба женаты (и даже договорились с нами о расписке, что все сказанное на камеру было сделано под жестким давлением KYKY). А потом назвали десять политиков, которые им симпатичны.

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P.S. Мы снимали это видео на импровизированной террасе нового бара Karma Kyiv. Если захотите пропустить пару стаканчиков в месте с беларускими корнями, заходите по киевскому адресу Бассейная, 5б.