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«Наговорили на расстрел». Кого из беларуских политиков хочет «Разбитое сердце пацана»: ВИДЕО

09.07.2021 20:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY


KYKY продолжает завоевывать ютуб! А вы — не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии и рассказывать о наших видео друзьям (или врагам – тут как пожелаете). На этот раз мы решили воскресить одну из несправедливо забытых рубрик редакции — «Сразу Да». И спросили у участников группы Разбiтае Сэрца Пацана, с кем из политиков они бы переспали без раздумий.

Разбiтае Сэрца Пацана: Денис Тарасенко и Павел Городницкий. Ребята сразу сказали, что оба женаты (и даже договорились с нами о расписке, что все сказанное на камеру было сделано под жестким давлением KYKY). А потом назвали десять политиков, которые им симпатичны.

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P.S. Мы снимали это видео на импровизированной террасе нового бара Karma Kyiv. Если захотите пропустить пару стаканчиков в месте с беларускими корнями, заходите по киевскому адресу Бассейная, 5б.

 
 
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KYKY продолжает завоевывать ютуб! А вы — не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии и рассказывать о наших видео друзьям (или врагам...
 
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