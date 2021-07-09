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Третье предупреждение – ты едешь домой. Какие требования есть к участникам Олимпиады в Токио?

09.07.2021 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третье предупреждение – ты едешь домой. Какие требования есть к участникам Олимпиады в Токио?

Битва за медали в 2021 году пройдет еще в условиях битвы с пандемией. Много ограничений то ли ради безопасности, то ли ради психологического давления.

Третье предупреждение – ты едешь домой. Какие требования есть к участникам Олимпиады в Токио?

Дмитрий Довгаленок, шеф миссии олимпийской команды Беларуси:
Это у меня, наверное, шестая Олимпиада такая, взрослая. Считая зимние и летние. Могу сказать, что никогда на Олимпиаде не было столько требований к любому участнику Олимпиады. Помимо тестов ежедневных, плюс еще автоматически нужно заполнять второе приложение по здоровью, оно заполняется два раза в день. Поэтому добавляется каких-то таких бытовых хлопот, а если ты это забыл заполнить, то, соответственно, поступает сразу автоматически звонок в штаб – и начинается разбирательство, начинаются предупреждения. В первый раз – предупреждение, второй раз – штраф, третий раз – ты поехал домой.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
 
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