ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля

09.07.2021 21:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля были повреждены в ДТП на МКАД. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня в 15.35 46-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по МКАД со стороны ул.Уборевича в направлении Игуменского тракта. В районе 18-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Мерседес", который ехал впереди. Тот в свою очередь протаранил автомобиль "Опель".

В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля

В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпущен домой. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-

В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпущен домой. На данный момент по факту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушка даў паказаньні на Лукашэнку ў варшаўскай пракуратуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by