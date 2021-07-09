В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля были повреждены в ДТП на МКАД. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня в 15.35 46-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по МКАД со стороны ул.Уборевича в направлении Игуменского тракта. В районе 18-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Мерседес", который ехал впереди. Тот в свою очередь протаранил автомобиль "Опель".





В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпущен домой. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям об обязанности соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-



