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В Гомеле задержан общественный деятель Василий Поляков

09.07.2021 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле 8 июля задержали общественного деятеля Василия Полякова. Об этом сообщают правозащитники со ссылкой на родных задержанного.

По неофициальной информации, в квартире у Полякова прошёл обыск, силовики изъяли технику и средства связи.

Как сообщает телеграм-канал «Гомельская Вясна», Василий Поляков смог позвонить супруге. Он сообщил, что ему предъявили криминальную статью, связанную с терроризмом. Какая именно статья, не уточняется.



Василий Поляков — историк по образованию, имеющий за плечами обучение в аспирантуре по специальности «Политическая наука», более чем десятилетний преподавательский стаж, в политике с 1990-х годов. С 1996 года он член Объединённой гражданской партии, одной из крупнейших партий в Беларуси, в 2018 году — избирался ее председателем. В 2020 году Василий Поляков являлся членом Гомельского Координационного совета, пишет gomel.today
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 8 июля задержали общественного деятеля Василия Полякова. Об этом сообщают правозащитники со ссылкой на родных задержанного.
 
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