|
Эйсмонт ненавязчево отмазался и назвал причину приостановки членства Беларуси в EBU
Источник материала: Партизан
С 1 июля Европейский вещательный союз приостановил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией, ее членство в организации ограничено.
В EBU неоднозначно оценили появившиеся в эфире госТВ многочисленные интервью с задержанными людьми.
Такие покаяния белорусов в эфире БТРК вызвали негативную реакцию на Западе, госТВ обвинили «в связях» с правоохранительными органами Беларуси, участии в репрессиях против граждан.
Председатель БТРК Иван Эйсмонт в пятницу пояснил, что могло стать той «отправной» точкой, после чего было принято решение о приостановке членства белорусской телекомпании в Европейском вещательном союзе.
Такое решение было принято после ситуации с самолетом Ryanair, когда об инциденте стали все говорить, – пояснил Иван Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что после этой истории в EBU сказали, что Беларусь может быть исключена отовсюду.
Это стало одной из деталей в общем пазле, который в итоге у них сложился, – пояснил Эйсмонт. – Причина была найдена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля Европейский вещательный союз приостановил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией, ее членство в организации ограничено.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)