Эйсмонт ненавязчево отмазался и назвал причину приостановки членства Беларуси в EBU

В EBU неоднозначно оценили появившиеся в эфире госТВ многочисленные интервью с задержанными людьми.





Такие покаяния белорусов в эфире БТРК вызвали негативную реакцию на Западе, госТВ обвинили «в связях» с правоохранительными органами Беларуси, участии в репрессиях против граждан.













Председатель БТРК Иван Эйсмонт в пятницу пояснил, что могло стать той «отправной» точкой, после чего было принято решение о приостановке членства белорусской телекомпании в Европейском вещательном союзе.





Такое решение было принято после ситуации с самолетом Ryanair, когда об инциденте стали все говорить, – пояснил Иван Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».





Он подчеркнул, что после этой истории в EBU сказали, что Беларусь может быть исключена отовсюду.





Это стало одной из деталей в общем пазле, который в итоге у них сложился, – пояснил Эйсмонт. – Причина была найдена.



