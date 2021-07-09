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Новости экономики за 09.07.2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из каких источников финансирования исполняются платежи по госдолгу страны? Какие правила валютного регулирования и контроля вступили в силу? Как изменились мировые цены на продовольствие?
ВЫПЛАТЫ ПО ГОСДОЛГУ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Санкции не изменили ранее обозначенные Министерством финансов Беларуси подходы к рефинансированию государственного долга в 2021 году. Эти выплаты являются первоочередными по отношению к другим платежам при исполнении республиканского бюджета.
Как подчеркнули в министерстве, доверие к стране как надежному заемщику выражают и международные рейтинговые агентства. Так, Standard and Poors считает, что введение Евросоюзом санкций не окажет значительного давления на платежный баланс страны и способность правительства Беларуси осуществлять платежи по государственному долгу. Это рейтинговое агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги республики на уровне B/B. В качестве источников финансирования платежей по госдолгу в 2021 году определены второй транш финансового кредита России, ценные бумаги на российском финансовом рынке, кредит Фонда международного развития ОПЕК, ценные бумаги на внутреннем финансовом рынке.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СНИЗИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД
Мировые цены на продовольствие снизились впервые за год. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), снижение продовольственного индекса повлекло за собой падение цен на растительные масла, крупы и, в меньшей степени, молочные продукты. Это компенсировало движение высоких котировок на мясо и сахар. FAO отмечает, что после майских максимумов мировые цены на кукурузу снизились сразу на 5 %, мировые цены на пшеницу в минусе на 0,8 %. Понизились цены на рис. Растительные масла подешевели на 9,8 % к уровню мая. Активнее других дешевели пальмовое, соевое и подсолнечное масла. Цены на сыр и сухое обезжиренное молоко сократились под влиянием спроса и роста экспортных поставок из основных регионов-производителей.
МОШЕННИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПО ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов стало больше. Специалисты ежедневно выявляют поддельные сайты и фейковые аккаунты в социальных сетях. На них пользователям предлагают купить билеты в путешествие, а после согласия похищают деньги со счетов. Рекомендации специалистов следующие: проверяйте адреса знакомых сайтов на правильность написания – мошенники любят создавать двойников известных ресурсов. Сотрудники туристических фирм часто создают аккаунты в соцсетях. Но будьте осторожны – вы можете иметь дело с мошенниками. Особенно, если вам обещают скидки и просят перевести деньги в счет предоплаты или бронирования. В таких случаях лучше написать в службу поддержки компании и попросить проверить аккаунт.
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Новости Беларуси. Из каких источников финансирования исполняются платежи по госдолгу страны? Какие правила валютного регулирования и контроля вступили в силу?...
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