|
Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей
Источник материала: Партизан
Президенты США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые атакуют цели в США и других странах мира.
О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы,
Президенты также обсудили работу своих команд, проведенную после саммита в Женеве.
"Эта работа привела к тому, что сегодня в СБ ООН удалось единогласно продлить механизм по трансграничной помощи в Сирии", - говорится в коммюнике Белого дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)