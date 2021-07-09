Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.





пишет interfax.by Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы,interfax.by





Президенты также обсудили работу своих команд, проведенную после саммита в Женеве.

"Эта работа привела к тому, что сегодня в СБ ООН удалось единогласно продлить механизм по трансграничной помощи в Сирии", - говорится в коммюнике Белого дома.



