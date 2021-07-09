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Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

09.07.2021 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые атакуют цели в США и других странах мира.

О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы, пишет interfax.by

Президенты также обсудили работу своих команд, проведенную после саммита в Женеве.
 
"Эта работа привела к тому, что сегодня в СБ ООН удалось единогласно продлить механизм по трансграничной помощи в Сирии", - говорится в коммюнике Белого дома.
 
 
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Президенты США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России,...
 
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