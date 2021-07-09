Самый популярный iPhone рекордно подешевел

Согласно каталогу проекта, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести в России за 45 тысяч рублей. При этом на старте продаж устройство было доступно минимум за 60 тысяч рублей. В настоящий момент телефон продается в официальном интернет-магазине Apple за 55 тысяч рублей (1 USD равен 74.3652 RUB на 9 июля).





В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Рекордно подешевевший девайс имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон вышел с Face ID, NFC, поддержкой беспроводной зарядки.





пишет Лента.ру. Журналисты отметили, что также в России подешевел преемник iPhone 11. Модель iPhone 12 доступна на рынке минимум за 59 тысяч рублей. От телефона 2019 года новый аппарат отличается наличием более мощного процессора и OLED-экрана,Лента.ру.







