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Три автомобиля разбились в аварии на МКАД
Источник материала: Навiны
Три легковые машины столкнулись на МКАД днем 9 июля, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по МКАД в направлении Игуменского тракта. В районе 18-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции автолюбитель столкнулся со следовавшим впереди Mercedes-Benz, который затем протаранил Opel.
Водителя Mercedes-Benz доставили в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпустили домой.
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Три легковые машины столкнулись на МКАД днем 9 июля, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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