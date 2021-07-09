Три автомобиля разбились в аварии на МКАД

Три легковые машины столкнулись на МКАД днем 9 июля, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по МКАД в направлении Игуменского тракта. В районе 18-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции автолюбитель столкнулся со следовавшим впереди Mercedes-Benz, который затем протаранил Opel.

Водителя Mercedes-Benz доставили в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпустили домой.