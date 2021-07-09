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Три автомобиля разбились в аварии на МКАД

09.07.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три легковые машины столкнулись на МКАД днем 9 июля, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Три автомобиля разбились в аварии на МКАД

По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по МКАД в направлении Игуменского тракта. В районе 18-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции автолюбитель столкнулся со следовавшим впереди Mercedes-Benz, который затем протаранил Opel.

Водителя Mercedes-Benz доставили в медицинское учреждение для осмотра, после чего отпустили домой.

 
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Три легковые машины столкнулись на МКАД днем 9 июля, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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