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Александр Лукашенко – олимпийцам: «Главное, чтобы вы не парились»

09.07.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – олимпийцам: «Главное, чтобы вы не парились»

От имени белорусской спортивной делегации подарок Президенту – набор из 34 значков «Токио-2020» с изображением летних олимпийских видов спорта. Уже неформально глава государства общается с нашими олимпийцами во время совместного фотографирования.

Александр Лукашенко – олимпийцам: «Главное, чтобы вы не парились»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успехов вам. Мы вас будем ждать с победой. Еще раз говорю без всякого давления. Я и все понимаем, что такое спорт. Вот вчера Арина Соболенко играла. Ну прекрасно играла. Спорт есть спорт. Плишкова оказалась чуть-чуть удачливее. Поэтому мы понимаем, но главное, чтобы вы не парились. Выйдете, будет у вас все дрожать снизу доверху. Если кто будет волноваться – к Ивану [Иван Тихон, капитан белорусской спортивной делегации – прим. ред.] Он человек, прошедший огонь, воду и медные трубы. Настоящий мужик. Посоветует, как себя вести.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
 
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