Капитан белорусских олимпийцев: «Всё, что ни происходит, делает нас только сильнее»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





А вот поддерживать молодежь будет Иван Тихон. Он – имя в спорте. Белорусскому богатырю доверили нести знамя на открытии Олимпиады. Он не уронит.





Иван Тихон, капитан белорусской спортивной делегации:

Все, что ни происходит, делает нас только сильнее. Поэтому напугать… а мы не пугаемся, мы четко будем соблюдать все предписания, которые будут сделаны. Целенаправленно будем идти к нашей вершине покорения олимпийского пьедестала.

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