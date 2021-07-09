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Капитан белорусских олимпийцев: «Всё, что ни происходит, делает нас только сильнее»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот поддерживать молодежь будет Иван Тихон. Он – имя в спорте. Белорусскому богатырю доверили нести знамя на открытии Олимпиады. Он не уронит.
Иван Тихон, капитан белорусской спортивной делегации:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
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