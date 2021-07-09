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«Поддержите друг друга». Что ещё пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежь надо поддержать. Обращается старшая коллега – чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель.
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
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