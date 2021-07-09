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«Поддержите друг друга». Что ещё пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?

09.07.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поддержите друг друга». Что ещё пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?

Молодежь надо поддержать. Обращается старшая коллега – чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель.

«Поддержите друг друга». Что ещё пожелала чемпионка ОИ-1972 белорусским олимпийцам-2021?

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене:
Столько труда, столько пота, столько крови, столько нервов. Все было сделано вами. Вы молодцы. Уже завоевали лицензии и вы едете. Вы едете защищать свою Родину, ведь это как война. Родину, да. Я вам хочу пожелать, чтобы вы, когда приедете в олимпийскую деревню, вы были одним целым. Олимпийской семьей. Ведь там будут те, которые в первый раз приехали и будут открытыми глазами смотреть, бояться. И будут рядом с вами те, у которых уже шестая Олимпиада. Поддержите друг друга. Сделайте так, чтобы поверили все в себя.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
 
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