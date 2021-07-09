ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля

09.07.2021 22:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Киа" двигался по ул.Ваупшасова со стороны МКАД в направлении ул.Карвата. При развороте по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю "Ауди" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан белорусских олимпийцев: «Всё, что ни происходит, делает нас только сильнее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by