На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Киа" двигался по ул.Ваупшасова со стороны МКАД в направлении ул.Карвата. При развороте по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю "Ауди" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.-0-