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Возле "Линии Сталина" сгорела маршрутка, есть жертвы
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле историко-культурного комплекса "Линия Сталина" сгорела маршрутка, есть жертвы, передает корреспондент БЕЛТА.
Авария произошла на дороге Р28. По предварительной информации, сгорел пассажирский микроавтобус. Как минимум два человека погибли.
На месте работают МЧС, скорая и ГАИ.-0-
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Авария произошла на дороге Р28. По предварительной информации, сгорел пассажирский микроавтобус.
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