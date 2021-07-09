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Решительность супергероя и знания Архимеда. Какие качества воспитывает конный спорт?

09.07.2021 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси проходит Кубок страны по конному троеборью, который собрал всех сильнейших всадников и их четвероногих друзей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в сюжете Анастасии Подлипской.

У белорусского конного спорта большие традиции. Проблем с набором молодых всадников нет. В 2020 году в бесплатных группах начальной подготовки образовался конкурс шесть человек на место. Те, кто прошел тесты, уже профессионально выступают.

Решительность супергероя и знания Архимеда. Какие качества воспитывает конный спорт?

Анастасия Подлипская, корреспондент:
На голове жокейка, подо мной верный напарник. Кубок Беларуси собрал всех сильнейших троеборцев, за исключением тех, кто отправился на Олимпийские игры. В «Ратомке» на кону путевка на мировой форум 2022 года, а у молодежи – Европа.

Решительность супергероя и знания Архимеда. Какие качества воспитывает конный спорт?

Пока олимпийцы Александр Фомин и Александр Зеленков пытаются добраться до Токио, остальные белорусские троеборцы ведут борьбу на Кубке Беларуси. 9 июля участники определяли сильнейших в кроссе. В предолимпийской программе три звезды промежуточный протокол возглавила пара Валерия Сушинская и ее четвероногий друг Гленвиль. В двух звездах лидерство захватили Полина Михайловская вместе с Эдвихом.

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошел кросс

Решительность супергероя и знания Архимеда. Какие качества воспитывает конный спорт?

10 июля станет известен победитель после завершения последнего, самого зрелищного вида программы – конкура. Чтобы претендовать на первые позиции, всадники должны обладать решительностью супергероя, математическими знаниями Архимеда и параллельно быть художником и зоологом. Здесь будет на что посмотреть, причем вход свободный.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси проходит Кубок страны по конному троеборью, который собрал всех сильнейших всадников и их четвероногих друзей, сообщили в программе...
 
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