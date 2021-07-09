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Головченко: цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы
Источник материала: ОНТ
Цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы. Об этом, награждая её лучших работников, заявил премьер-министр.
По словам Романа Головченко, сегодня налоговая служба вносит весомый вклад в укрепление экономической стабильности и финансовой безопасности. Содействует решению социально значимых вопросов и повышению уровня жизни в стране. Почетными грамотами, благодарностями и медалями отмечены 30 человек. День работников налоговых органов – в воскресенье.
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Головченко: цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы
Цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы. Об этом, награждая её лучших работников, заявил...
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