Беларусь на полях ООН напомнила, что у западных стран нет и никогда не будет монополии на оценку «демократичности» суверенных государств

Источник материала: ОНТ

У западных стран нет и никогда не будет монополии на оценку «демократичности» суверенных государств. Об этом заявила белорусская сторона на 47-й сессии Совета Организации по правам человека. Она прошла в онлайн-формате.

По словам наших представителей, западные партнёры отказываются учитывать внутренние демократические традиции других стран. Они изобрели и пытаются навязать лишь собственный язык так называемой политической корректности. Однако каждый выпад коллективного Запада будет находить достойный, адекватный и консолидированный ответ от государств с реальным суверенитетом и принципиальной позицией. В качестве доказательств политики двойных стандартов показали видеоролик с яркими и говорящими кадрами «демократизации» с европейских и американских улиц.

Системную дискриминацию граждан в странах ЕС и США, включая расизм, использование национальной гвардии и спецслужб для подавления политических оппонентов, случаи массовых расстрелов в публичных местах и школах, отметил представитель России. Китайская сторона акцентировала внимание участников сессии на массовых убийствах и неизбирательном применении оружия странами ЕС и США во время так называемых «гуманитарных интервенций», а фактически вторжений в суверенные государства без санкции ООН и по фальшивым поводам.

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