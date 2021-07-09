Лукашенко: на Олимпиаде не исключен прессинг с политическим подтекстом, но преграды добавят по-хорошему спортивной злости

Источник материала: ОНТ

Триумф – личный и всенародный. Во Дворце Независимости сегодня торжественно проводили белорусскую сборную на Олимпиаду. Ровно две недели остаётся до Игр, ожидание которых растянулось на пять лет. Пандемия сейчас держит и организаторов, и спортсменов в напряжении – и не только она. Спорт с привкусом политики – так Александр Лукашенко называет происходящее и предупреждает атлетов: на Играх будет непросто. Но важно и то, что дома за своих будет болеть вся страна. Флаг, поднятый над небом Токио, – вот те самые моменты, ради которых больше 100 белорусских спортсменов едут покорять Олимп.

Ранее утро на Соже. В 9:15 на первую в этот день тренировку выходит одна из сильнейших сборных планеты. Гребля – визитная карточка белорусского спорта. И всё чаще на ней женские имена. Литвинчук, Худенко, Махнева, Попок – каждая переживала мгновения на олимпийском пьедестале. Но спортивная удача задолжала спортсменкам. На прошлых Играх в Рио девушки оказались совсем одни – в прямом смысле без мужского плеча. К слову, внятных объяснений – в чём причина дисквалификации – никто так и не дал.

Марина Литвинчук, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ: «На прошлой Олимпиаде с нами не присутствовал наш тренер, не было всей нашей команды, было очень тяжело, расстояние очень большое. Сейчас мы будем все вместе – всей своей дружной командой, поэтому надеюсь, уверена, что всё должно получиться».

Ольга Худенко, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ: «Я на любую гонку настраиваюсь на максимальный результат. И я забыла уже о тех выступлениях, которые были на этапах Кубка мира, на чемпионате Европы. Понятно, что мы будем представлять свою страну, и мы должны сделать всё возможное и невозможное».

Вслух о таком говорить не принято, но в околоспортивных кулуарах только и разговоров – они едут на токийскую Олимпиаду, чтобы выиграть её. Так, может, пришло время олимпийским богам отдать долг? А если серьёзно, чтобы грести медали, нужно не оглядываться. Нужен – полный вперёд!

Геннадий Галицкий, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: «В спорте жить прошлым нельзя. Сейчас мы живём только этой Олимпиадой, у нас есть цель, и мы делаем всё для достижения этой цели. Выступить плохо при такой поддержке и подготовке мы не имеем права».

Свои лучшие секунды они покажут ближе к самой Олимпиаде. До её старта две недели, и лучшее, что сейчас может сделать спортсмен, – это не следить за новостями из Токио. На время Олимпийских игр японские власти вводят чрезвычайное положение – в стране разбушевалась «дельта». Спортсмены смогут посещать только соревновательные и тренировочные объекты. Тест на ковид станет ежедневным ритуалом. При этом тысячи волонтёров отказываются от участия в Играх. Но, как говорится, ковида бояться – в спорт не ходить.

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета: «Основная цель – выступление. Больше волнуют новости, которые поступают из Токио. Увеличение срока карантина. До сих пор не ясно, как будет проходить открытие. Вот это для спортсменов важно, потому что сама церемония открытия – это огромный праздник».

Кстати, большая часть делегации вакцинирована, а ограничения на самой Олимпиаде лишь добавят дисциплинированности. А вот что действительно может раздосадовать спортсмена, так это отсутствие поддержки трибун. Решение о пустых стадионах наконец принято официально. Но что поделаешь – таков он, спорт в период пандемии.

Алина Горносько, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике: «Без болельщиков выступать тяжело, но за этот год мы научились выступать без поддержки, при пустых трибунах, но мы знаем, что где-то далеко возле телевизоров нас всегда поддерживают».

Василиса Марзалюк, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе: «Мы рассчитывали, что хотя бы японские зрители будут, потому что у них очень развита культура болельщика, жалко, что не будет, но я думаю, что мы и так справимся, будем поддержку ловить из интернета. Сегодня у нас торжественный приём – это ещё больше вдохновляет. И какой-то уже внутри червяк грызёт – поскорей бы уже выиграть. Я настраиваюсь, а спорт такое дело – нужно бороться до последнего».

Иван Тихон, двукратный призёр Олимпийских игр в метании молота, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики: «Олимпиады похожи, а путь к ним всегда разный. Давид победил Голиафа, потому что он знал, если переводить на спортивный язык, методику победы, хотя уступал по всем физическим характеристикам. Поэтому каждый раз Олимпиада – это по-новому, но эмоции всё те же».

Кстати, для богатыря Тихона эта Олимпиада станет пятой. Беларусь на токийских Играх представят 109 спортсменов. Несмотря на пандемию, бороться за олимпийское золото Токио будут почти 11 тысяч атлетов из более чем двух сотен стран. Конкуренция в спорте всегда – жёсткая и бескомпромиссная. Но Президент скажет: готовьтесь, может быть и жёстче.

Спорт вне политики? Сегодня так даже шутят. Можно спорить, кто кому нужен больше: политика спорту или спортсмены политикам, но друг без друга они уже вряд ли смогут.

Спортсмен с именем сродни рок-звезде, а значит, будут те, кто любит, и те, кто ненавидит. Но по-настоящему свои никогда не осудят за ошибку и будут держать кулаки даже на расстоянии в десять тысяч километров.

С этой верой и флагом страны, которая дала всё, что смогла, белорусская команда и поедет в Токио. Бороться за медали, но бороться честно.

Эта Олимпиада пройдёт под брендом Токио-2020, хоть за год изменилось, конечно, многое. Но неизменным остаётся олимпийский принцип «Главное – не победа, а участие». Правда, его подлинный смысл основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен объяснял так: позор состоит не в том, чтобы быть побеждённым, он в том, чтобы не сражаться.

Спортсмены – люди, которые привыкли жить мгновением, ценят каждую секунду – потому что знают, что она – одна единственная – может изменить всё. И пока Олимпийский огонь всё ещё в пути, белорусы – и спортсмены, и болельщики – верят, что возможно всё.

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