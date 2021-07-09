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Алексей Попов признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу

09.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Попов признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу

Алексей Попов второй год подряд признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу.

Наставник чемпиона оршанского «Витэна» в голосовании набрал 105 очков. Ближайший конкурент Анатолий Яновский, который тренирует гомельский ВРЗ, занял второе место. Попов стал третьим специалистом, которому удалось победить в этой номинации дважды. Третья позиция у тренера бронзового призёра Дмитрия Некрашевича, он возглавляет гомельский клуб БЧ. Напомним, что «Витэн» в этом сезоне снова стал чемпионом Беларуси. 

ФОТО: https://fcviten.by/

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Алексей Попов второй год подряд признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу. Наставник чемпиона оршанского «Витэна» в голосовании набрал 105 очков. Ближайший...
 
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