Алексей Попов признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Алексей Попов второй год подряд признан лучшим тренером Беларуси по мини-футболу.

Наставник чемпиона оршанского «Витэна» в голосовании набрал 105 очков. Ближайший конкурент Анатолий Яновский, который тренирует гомельский ВРЗ, занял второе место. Попов стал третьим специалистом, которому удалось победить в этой номинации дважды. Третья позиция у тренера бронзового призёра Дмитрия Некрашевича, он возглавляет гомельский клуб БЧ. Напомним, что «Витэн» в этом сезоне снова стал чемпионом Беларуси.

ФОТО: https://fcviten.by/

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