Новые подробности переписки польских чиновников. Слитые e-mail раскрывают причастность к протестам в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Всё большую силу набирает политический скандал в Польше. В интернет попадают новые подробности переписки варшавских чиновников уровня премьер-министра. И они доказывают, что польское правительство в августе прошлого года влияло на протесты в Беларуси, создавая иллюзию гражданского недовольства в нашей стране. И картинку эту в Варшаве активно использовали, чтобы отвлечь внимание электората от собственных проблем, главная из которых – подозрение в подтасовках во время переизбрания Анджея Дуды.



Интересно, как себя чувствует премьер-министр Польши, кресло под которым зашаталось в режиме шторма?

Есть основания полагать, что каждое утро на стол Матеушу Моравецкому кладётся доклад, в котором подробно расписано, что о нём говорят в белорусских и российских СМИ. Дела у товарища премьера отвратные: вскрытие правды о его личном вмешательстве в суверенные дела Беларуси, попытки кукловодить протестами в Минске и другие косяки грозят Моравецкому в лучшем случае отставкой. В худшем – теоретически Моравецкий может получить уголовный срок. И Беларусь к этому не имеет никакого отношения. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Итак, мы рассказывали о том, как вскрытая хакерами электронная почта руководителя канцелярии главы польского правительства Михала Дворчика пролила свет на то, как официальная Варшава знатно подливала огонь в белорусские протесты .

Откровенно говоря, я не вижу здесь вариантов для дискуссии, когда Дворчик и Моравецкий обсуждают, как спровоцировать Лукашенко, и признаются в том, что лично курировали работу экстремистских и якобы белорусских телеграм-каналов в Варшаве. Это даже не скандал, а скандалище. Равно как и то, что об этом польские чиновники говорили не по защищённой связи, а просто писали письма друг другу. Не исключено, что эпистолярные навыки пригодятся им в будущем.

И вот почему. Когда белорусские СМИ говорили о том, что Польша и лично её президент Дуда, вмешиваясь в дела Беларуси, отвлекают электорат от собственных проблем, часть зрителей (те, кто слепо верят не нам) обвиняли нас во лжи. Мне и моим коллегам «прилетало» за материалы, которые ставят под сомнение польскую демократию.

Я считаю, что диктатура в Польше в десятки раз колоссальнее белорусской, просто у неё изощрённая форма. А ещё мы говорили, что к выборам в Польше есть много вопросов. Может, мы уделяли мало внимания следующему факту?

25 мая этого года председатель Главной контрольной палаты Польши попросил прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Результаты проверки по организации выборов президента и важность выявленных нарушений дают основания подозревать в совершении преступления председателя Совета министров Матеуша Моравецкого, главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика и парочку других чиновников.

Поляки в прошлом году голосовали по почте (и странно, что по этой же причине есть много вопросов у Трампа и его сторонников к американской демократии), а Моравецкий и Дворчик вообще – давние и плотные друзья. И как только об их политических шалостях стало известно, Матеуш и Михал дружно взялись за ручки и замолчали по вопросам Беларуси.

Сегодня – новая порция сливов с почты руководителя канцелярии Михала Дворчика, вскрытой хакерами (в Варшаве обвинили Россию). Кстати, наивность Дворчика – писать тайны своему шефу в обычной электронке – «оценила» в польском Сейме партия «Польша 2050»: «Это те вещи, которые являются государственной изменой, глупость, сравнимая с попыткой отомстить небесам, люди, ставящие под угрозу безопасность Республики Польши, как можно скорее должны уйти в отставку».

Но Дворчик пока держится, а потому его политическая смерть будет долгой и мучительной. И потому интересной. Сегодняшние сливы – не самые объёмные, вероятно, будут ещё, и поляки уже готовы к этому сериалу правды, что-то типа «Лжи беглых» о Вильнюсе. Первое письмо, 22 августа 2020 года Дворчик рассылает польским чиновникам план на неделю с 24 по 28 августа:

Понедельник – открытое письмо «Солидарности» и пресс-конференция Анджея Дуды по созданию фонда помощи бастующим рабочим Беларуси;

Вторник – создание картинки, как Беларусь не пропускает к себе псевдогуманитарную помощь под польскими флагами;

Среда – Моравецкий встречается с лидерами польской оппозиции и представителями-кураторами по Беларуси. И это главное – у беглых в Варшаве есть официальные кураторы от правительства Польши;

Четверг – Совет министров выделяет недвижимость и деньги белорусской оппозиции.

Пятница – пафосный прием группы пострадавших на лечение.

А ещё Дворчик пишет, что Моравецкий должен встретиться с Меркель и поговорить о Беларуси, разведка – найти российских журналистов, работающих в Минске, а «Белорусский дом» в Варшаве – завербовать студентов в Беларуси.

Дальше – обсуждение. Глобальный косяк допускает вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский, который пишет следующее: «На уровне ЕС можно назначить специального представителя по Беларуси. Можем, что-то подобное предложить Меркель плюс склонить её материально поддержать оппозицию».

Интересно, как теперь в Берлине госпожа Меркель будет объясняться, что её, канцлера, к работе по Беларуси склоняли поляки? Я знаю, что нас смотрят наши сторонники и в Германии, особенно после истории с Дисом и покушением на Азарёнка – вы уж там поддержите тему, ладно? И диаспоральной кучке в Германии – пламенный привет, вы удивитесь, как быстро вы лишитесь финансовой поддержки. Ещё поляки в той же переписке завидуют литовцам, которые быстрее сориентировались и выставили цепь от Вильнюса, как в 1989-м.

А также – обсуждают, что в бчб-флаги нужно осветить здания и памятники в Варшаве. То есть никакая это не солидарность, это не «Польшча з народам!», это диктаторское решение парочки польских чиновников.

Но дискуссия набирает обороты. Польские чиновники, а именно Томаш Филл, обсуждают следующее: «Может, вернемся к идее "тестового" наземного вещания сигнала "Белсат" на Гродно и Брест? К сожалению, до Минска сигнал не дойдет, но эти два города тоже что-то…» Ему отвечают, что это прекрасно.

Наземный принудительный телесигнал ангажированного и финансируемого официальной Варшавой ресурса на два крупнейших города Беларуси – это не вмешательство? И, если обратили внимание, говорится «вернёмся к идее», то есть такие планы Польша вынашивала и до протестов в Беларуси. В этой переписке хватало и ещё мелочей, не поленитесь и прочтите в интернете, но я бы зафиналил вот этими словами вице-министра иностранных дел Яблоньского: «Я предлагаю Вам поговорить с Дудой и посоветовать ему объявить завтра большой марш Солидарности с Беларусью – в бело-красно-белой одежде, для картинки на ТВ. Массовый марш плюс участие тебя, Анджея Дуды и всех, кто только сможет».

Всё ради картинки, которая даёт политические бонусы, и чем выше статус участников, тем лучше, вплоть до главы государства. Позволю себе личный анализ того, что происходит с Польшей уже больше года.

12 июля 2020 года там проходит второй тур выборов, с результатом всего 50,4% побеждает действующий президент Анджей Дуда. Но к честности подсчёта у самих поляков – много вопросов, проходят массовые протесты. Правящая польская партия, своего рода демократическая диктатура, решает переключить внимание электората на Беларусь – вот там, мол, действительно проблемы, вкладывает силы и средства в подпитку беспорядков в Минске, рассчитывая на блицкриг.

Если бы он удался – то Варшава спокойно бы «замыливала» свои внутренние проблемы работой на внешнем контуре. Но блицкгрига не случилось, и о фальсификациях на выборах в Польше заговорили в самой Варшаве, на высочайшем уровне, и речь уже об уголовных делах. А тут ещё – слив переписок по Беларуси. Что будет дальше? Правящую партию в Сейме будут рвать на куски те, кто хочет власти, а это даже по «официальным» данным – половина польского политического истеблишмента. И теперь – всем не до Беларуси. Можно посочувствовать господину Латушко, который – всё. И буду злорадствовать: что будут делать беглые в Польше? Ведь в случае смены власти они, вероятнее всего, будут показательно возвращены в Беларусь? Как говорится, przepraszam, ничего личного. И последнее. А все ведь понимают, что, вероятнее всего, в этих сливающихся переписках было что-то и о самом, и от самого президента Польши? Может, просто пока об этом не рассказывается?

Беларусь к созданию этого скандала не причастна – это ведь прекрасно, правда? Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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