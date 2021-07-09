В США поместье Марка Твена выставили на продажу за $4,2 миллиона

Источник материала: ОНТ

Поместье Марка Твена в Реддинге (Коннектикут, США) было выставлено на продажу за 4,2 миллиона долларов. Там писатель провел свои последние годы жизни до кончины в 1910 году в возрасте 74 лет. Об этом информирует Mansion Global.

Поместье писателя было построено в 1908 году в стиле тосканской виллы. Твен назвал его «Стормфилд», делая отсылку к своему рассказу «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Поместье раскинулось на территории свыше 11,3 га, сам особняк – 585 квадратных метров.

В 2003 году нынешние владельцы «Стормфилда» заплатили за него 3,4 миллиона долларов.

Фото: mansionglobal / Bernadette Queenan

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