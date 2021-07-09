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Девочку затянуло в слив бассейна в отеле Калининграда
Источник материала: ОНТ
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия в отеле в Калининграде (Россия), где восьмилетняя девочка едва не утонула после того, как ее волосы затянуло в слив бассейна. Об этом
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Pixabay
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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия в отеле в Калининграде (Россия), где восьмилетняя девочка едва не утонула после того, как ее волосы затянуло...
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