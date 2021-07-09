Девочку затянуло в слив бассейна в отеле Калининграда

Источник материала: ОНТ

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия в отеле в Калининграде (Россия), где восьмилетняя девочка едва не утонула после того, как ее волосы затянуло в слив бассейна. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram