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Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда

09.07.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация о массовой вырубке деревьев стала появляться в ряде Telegram-каналов. Так ли это на самом деле и чего стоит вырастить дерево? Чтобы ответить на эти вопросы, Минлесхоз организовал пресс-тур и пригласил принять участие всех желающих журналистов и блогеров. Правда, откликнулись далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда

Лидеры общественного мнения на примере Узденского района (одного из самых лесистых в стране) убедились, как на самом деле в Беларуси заботятся о сохранения лесного фонда. Ежегодно здесь заготавливают около 200 тысяч кубометров древесины. Проблема в том, что почти половина белорусских лесов на пике зрелости. И их необходимо вырубать, иначе древесина потеряет в качестве, а сами деревья начнут болеть. Потому в лесхозах активно занимаются лесовосстановлением. Как результат – сегодня лесистость в нашей стране находится на историческом максимуме.

Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Сегодня лесистость в Республике Беларусь составляет 40,1  %. Лесистость у нас от года к году растет. Следует отметить, что у нас растет не только лесистость, но и общие запасы насаждений, которые произрастают в республике. Сегодня это свыше 1,8 миллиарда кубометров древесины. Если брать 1994 год и 2020-й, то у нас доля спелых лесов выросла с 4,6 % до практически 18 %. Соответственно, это повлекло и возможность увеличения объемов заготовки древесины при проведении рубок главного пользования.

Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда

Впрочем, подавляющая часть белорусов уже давно не ведется на подобные вбросы. С каждым годом желающих добровольно поучаствовать в восстановлении лесов становится все больше.

 
 
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Новости Беларуси. Информация о массовой вырубке деревьев стала появляться в ряде Telegram-каналов. Так ли это на самом деле и чего стоит вырастить дерево? Чтобы...
 
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