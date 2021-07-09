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Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информация о массовой вырубке деревьев стала появляться в ряде Telegram-каналов. Так ли это на самом деле и чего стоит вырастить дерево? Чтобы ответить на эти вопросы, Минлесхоз организовал пресс-тур и пригласил принять участие всех желающих журналистов и блогеров. Правда, откликнулись далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры общественного мнения на примере Узденского района (одного из самых лесистых в стране) убедились, как на самом деле в Беларуси заботятся о сохранения лесного фонда. Ежегодно здесь заготавливают около 200 тысяч кубометров древесины. Проблема в том, что почти половина белорусских лесов на пике зрелости. И их необходимо вырубать, иначе древесина потеряет в качестве, а сами деревья начнут болеть. Потому в лесхозах активно занимаются лесовосстановлением. Как результат – сегодня лесистость в нашей стране находится на историческом максимуме.
Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Впрочем, подавляющая часть белорусов уже давно не ведется на подобные вбросы. С каждым годом желающих добровольно поучаствовать в восстановлении лесов становится все больше.
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Минлесхоз организовал пресс-тур для журналистов и блогеров, чтобы рассказать о сохранении лесного фонда
Новости Беларуси. Информация о массовой вырубке деревьев стала появляться в ряде Telegram-каналов. Так ли это на самом деле и чего стоит вырастить дерево? Чтобы...
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