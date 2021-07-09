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Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск МВД в Уручье по случаю открытия первой смены посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
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Николай Карпенков: «Пусть даже кто-то не пойдёт служить, но он будет очень порядочным и хорошим гражданином»
Новости Беларуси. «Доблесть», «Патриот» и «Родина». Летние военно-патриотические лагеря начали свою работу на базе войсковых частей. Так, спецназ внутренних войск...
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