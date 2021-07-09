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В Сети появились новые доказательства вмешательства Польши в дела Беларуси. Их подлинность не опровергли

09.07.2021 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны новые доказательства вмешательства Польши во внутренние дела Беларуси. В очередном фрагменте переписки первые лица этой страны обсуждали план действий в Минске в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сети появились новые доказательства вмешательства Польши в дела Беларуси. Их подлинность не опровергли

Вот что Михаил Дворчик (это глава канцелярии премьер-министра Польши) пишет в письме от 22 августа. Всего в нем девять пунктов, приведем лишь некоторые из них:

1. Понедельник – открытое письмо движения «Солидарность», пресс-конференция президента Польши Дуды по теме создания фонда помощи бастующим рабочим Беларуси. Анонс гуманитарного конвоя для бастующих работников Беларуси.

2. Вторник – две грузовые машины с флагами «Солидарности» и гуманитарной помощью (из запасов агентства материального резерва) отправляются в Беларусь. Их не пропускают через границу. Для СМИ шикарный повод.

В последующие дни в новых сообщениях глава канцелярии премьер-министра Польши предлагает провести еще одну общественную акцию наподобие живой цепи от Вильнюса до границы с Беларусью. Якобы предыдущая акция имела большой резонанс в независимых СМИ нашей страны. Также обсуждались возможность «тестового» наземного вещания сигнала «Белсат» на Гродно и Брест и организация концерта «Солидарность с Беларусью».

Напомним, первая серия слитой переписки появилась в Сети шестого июля. Интересно, что подлинность писем сами герои публикации к этому моменту никак не опровергли.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Стали известны новые доказательства вмешательства Польши во внутренние дела Беларуси. В очередном фрагменте переписки первые лица этой страны...
 
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