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Число погибших из-за пожара на заводе в Бангладеш превысило 50 человек
Источник материала: СТВ
Новости Бангладеш. Число погибших в результате масштабного пожара на заводе в Бангладеш превысило 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 30 рабочих получили травмы. Есть пропавшие без вести. Пламя распространилось по всему 7-этажному зданию. Локализовать его удалось лишь спустя 18 часов.
Пытаясь спастись, люди в панике выпрыгивали из окон. Сколько рабочих находились на фабрике в момент ЧП, пока неясно. По словам одного из сотрудников, на заводе работали до 8 тысяч человек. Не исключается, что жертв может быть гораздо больше.
Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности в ходе сварочных работ.
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Новости Бангладеш. Число погибших в результате масштабного пожара на заводе в Бангладеш превысило 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30...
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