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В Беларуси направят средства на реализацию проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

09.07.2021 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более миллиона 600 тысяч рублей направят в Беларуси на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси направят средства на реализацию проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

Часть средств пойдет на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности. В списке усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и в агрогородке Залесье под Сморгонью, памятник архитектуры XIX века, реставрируемый под краеведческий музей в Лепеле, и Гольшанский замок. Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.

 
 
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Новости Беларуси. Более миллиона 600 тысяч рублей направят в Беларуси на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства....
 
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