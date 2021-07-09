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11 июля в Беларуси отметят День работников налоговых органов. Лучшим сотрудникам вручили почётные грамоты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профессиональный праздник 11 июля отметят работники налоговых органов. В системе госуправления эта служба – важнейшее звено. Сегодня она вносит существенный вклад в укрепление экономической безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это подчеркнул премьер-министр Беларуси во время торжественного мероприятия во Дворце Республики. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности. Роман Головченко отметил, что за последние годы налоговая служба серьезно продвинулась в усовершенствовании системы обслуживания клиентов. В планах максимально автоматизировать все процессы.
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11 июля в Беларуси отметят День работников налоговых органов. Лучшим сотрудникам вручили почётные грамоты
Новости Беларуси. Профессиональный праздник 11 июля отметят работники налоговых органов. В системе госуправления эта служба – важнейшее звено. Сегодня она вносит...
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