|
«Помните, что за вами народ». Итоги встречи Президента с белорусской олимпийской делегацией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отправляясь на главные старты, спортсмены понимают: испытания их ждут не только на спортивных площадках. Спорт уже давно вне политики – это еще раз подчеркнет глава государства. Но главное напутствие Президента – вернуться с победой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это не фанфары. Пока не фанфары. Эта обнадеживающая музыка, дарящая уверенность. Впереди Олимпиада, пик для любого государства. Когда ни толщина бюджетного кошелька, ни размеры государства не играют значения. На авансцене человеческий потенциал. Люди спорта. Ты и цель. Все. За спиной – годы тренировок и целая страна.
Встреча Президента с олимпийцами – давняя традиция. Спорт – это же самая что ни на есть действенная дипломатия. Когда рейтинг страны формируют не заказные опусы, а достижения наших людей в форме. Спортивной форме.
Читайте также:
Битва за медали в 2021 году пройдет еще в условиях битвы с пандемией. Много ограничений то ли ради безопасности, то ли ради психологического давления. Но наши олимпийцы к вызову готовы. Пять лет впустую не прошли.
Для акклиматизации белорусских олимпийцев готовы принять на Сахалине, а некоторым спортсменам даже удалось испытать тяжелую воду Японии.
Олимпийские игры – это как сублимация энергии войны. Давайте соперничать на стадионах, а не на полях боев. Но именно геополитика надменности превращает спорт высоких достижений в грязную подковерную войну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Олимпиаде Беларусь будут представлять 109 спортсменов в 20 видах спорта и в 90 дисциплинах. Самые представительные делегации – легкоатлеты, вольники, пловцы и гимнасты. Много новых лиц олимпийской Беларуси. Молодежь надо поддержать. Обращается старшая коллега – чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель.
Читайте также:
А вот поддерживать молодежь будет Иван Тихон. Он – имя в спорте. Белорусскому богатырю доверили нести знамя на открытии Олимпиады. Он не уронит.
От имени белорусской спортивной делегации подарок Президенту – набор из 34 значков «Токио-2020» с изображением летних олимпийских видов спорта. Уже неформально глава государства общается с нашими олимпийцами во время совместного фотографирования.
Никаких селфи. Только коллективная фотография. Ведь спорт даже в индивидуальных дисциплинах – командная игра.
В начале суверенного олимпийского пути ничего не было. Ничего. Ни баз, ни системы. Все было создано при Президенте Лукашенко. Победы Карстен, белоруска – самая быстрая белая женщина планеты, наши хоккеисты в полуфинале зимней Олимпиады. Этим гордятся даже люди, далекие от спорта. Может, дома, наблюдая за олимпийской церемонией награждения, болельщик и не встанет с уютного кресла под звучание гимна. Но дух нации это точно поднимает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)