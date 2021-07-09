«Получили заряд энергии, мотивации». Олимпийцы о встрече с Президентом, Играх и секрете успеха

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Уже неформально глава государства общается с нашими олимпийцами во время совместного фотографирования. Никаких селфи. Только коллективная фотография. Ведь спорт даже в индивидуальных дисциплинах – командная игра.





Это все семья, это все одна страна. Мы все – одна команда. Мы все дружно, мы знаем, что друг за друга всегда все болеют. Как твоя семья за тебя, так и вся страна, кто на тебя смотрит и кто болеет. Конечно, тем более от Президента, от самой главной верхушки нашей команды.





Александр Григорьевич, конечно, умеет нас подбодрить. Получили заряд энергии, мотивации и все, думаю, настроены только на хороший результат. Безусловно, должны все факторы сходиться в одно целое, и непосредственно из этого всего выходит обычно результат. Не так важна подготовка, как психологическое состояние спортсмена и поддержка непосредственно близкого.

– А у вас как настроение?

– У меня? Я же вам сказала – боевое.

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