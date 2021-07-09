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Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До главного народного праздника лета (Купалье) в Александрии осталось меньше суток. На берегу Днепра уже вырос целый город развлечений, который завтра снова соберет гостей. Белорусы и не только едут на Купалье, чтобы окунуться в праздничную атмосферу. В 2021 году для туристов впервые организовали палаточный городок. Что еще готовит Александрия? Туристическое закулисье увидела Юлия Мычка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Мычка, корреспондент:
Пока на сценах главного праздника идут репетиции, на берегу Днепра тоже льется песня. Первые гости из Бреста отдыхают после долгой дороги.
Анатолий Новик, житель Бреста:
Чтобы ничего не пропустить, друзья решили приехать в Александрию заранее. Старт взяли глубокой ночью и провели в пути 8 часов. От красоты здешних пейзажей усталость как рукой сняло, песни у костра сегодня будут не только под гитару, с собой гости из Бреста прихватили аккордеон. И как сами они шутят: еще неизвестно, на каком берегу Днепра концерт будет лучше.
В этом году организаторы позаботились о том, чтобы туристы ехали налегке. Помимо палаток для гостей подготовили спальные мешки и все нужное снаряжение для комфортного отдыха. Плюсы туристической Александрии уже оценила семья Леванович из Борисова. Криница в двух шагах, парковка и даже дрова. Большой бонус – красота вокруг. Ясная ночь обещает подарить туристам александрийского кемпинга звездный шатер. И все это всего за девять рублей с человека.
Сергей Леванович, житель Борисова:
Александрийское поле уже не узнать. Торговые ряды длиною в полтора километра сегодня росли на глазах. Лучшие предприятия страны спешат удивить своей продукцией. Готовится выставка белорусской сельскохозяйственной техники. Под александрийским солнцем белорусские трактора горят, как на модной витрине.
Василий Гнедчик, ведущий инженер МТЗ:
Организаторы праздника уверены, что в этом году численность гостей превысит многолетний рубеж Александрии. Впрочем, самый душевный праздник все эти годы прирастает не только по количеству людей. Александрийское поле наполняется новыми интересными объектами. Театральные представления, танцы с роботами, цирк, национальные фудкорты. В концертной программе только на малой сцене будут задействованы 350 артистов.
Александр Глуздов, начальник отдела традиционного искусства Могилевского областного центра творчества:
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Впервые на праздник приедут гости из Камчатского края. Среди приглашенных звезд Олег Газманов и Серега.
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Новости Беларуси. До главного народного праздника лета (Купалье) в Александрии осталось меньше суток. На берегу Днепра уже вырос целый город развлечений, который...
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