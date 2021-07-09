«На протяжении сезона они не очень хорошо выступали». Какие сюрпризы преподнёс старт первенства Беларуси по академической гребле?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по академической гребле, где заявились более 237 человек со всей страны, определит не только чемпионов, но и выездной состав на мировой форум до 18 лет, который примет болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





9 июля определились чемпионы Беларуси в четырех дисциплинах. В одиночке у юношей первенство досталось Константину Самойлову.





Константин Самойлов, победитель первенства Беларуси по академической гребле:

Результатом доволен. Гораздо лучше, чем в прошлом году было. Гонка была тяжелая, соперники опытные, мне знакомые. Поедем на мир, а дальше готовиться к Олимпиаде.





У девушек победила Виктория Васильева. В классе двойка парная у ребят с большим преимуществом викторию праздновали Евгений Лисовский и Владимир Сергеенко, у девчат неожиданно первыми к финишу пришли Карина Минкова и Полина Золотарева. Отечественный старт проходит по олимпийской системе, которая включает в себя семь комплектов наград для девушек и семь наград для юношей. Но не все победители первенства страны представят Беларусь в тех классах, в которых праздновали победу.





Юлия Бичик, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по академической гребле:

Удивили меня Золотарева Полина и Минкова Карина в двойке безрульной, которые выиграли на данном первенстве, потому что на протяжении этого сезона они не очень хорошо выступали. Будет еще решаться, в каком классе они поедут. Скорее всего, что это будет или четверка безрульная, или восьмерка, но не двойка. Мы рассчитываем как минимум на одну медаль у юниоров, а как максимум – хотелось бы больше.

10 июля пройдет последний день соревнований. Спортсмены разыграют семь комплектов наград.