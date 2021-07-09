Четыре человека погибли в столкновении мотоцикла и микроавтобуса на трассе Минск — Нарочь

Лобовое столкновение мотоцикла с микроавтобусом стало причиной гибели четырех человек.





Авария произошла около девяти часов вечера 9 июля на 29-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь.

По предварительной информации, мотоциклист двигался в направлении Молодечно, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП машина загорелась. Погибли водители обоих транспортных средств, а также пассажир мотоцикла и пассажир буса, сообщает пресс-служба МВД.