ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Илья Шкурин перешел из ЦСКА в киевское «Динамо»

10.07.2021 06:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Один из лучших белорусских нападающих подписал контракт с ФК «Динамо-Киев». Футболист будет выступать за украинский клуб на правах аренды в сезоне 2021/22. У «Динамо» есть право выкупа.

В 2019 году Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с 19 голами, при том что его клуб — «Энергетик» — занял лишь 12 место из 16 в турнирной таблице.

С января 2020 года Илья выступает за ЦСКА. В прошлом сезоне он сыграл 9 матчей и забил 3 гола.

В августе 2020 года футболист отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Он был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из лучших белорусских нападающих подписал контракт с ФК «Динамо-Киев». Футболист будет выступать за украинский клуб на правах аренды в сезоне 2021/22. У «Динамо»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by