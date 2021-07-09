Илья Шкурин перешел из ЦСКА в киевское «Динамо»

Один из лучших белорусских нападающих подписал контракт с ФК «Динамо-Киев». Футболист будет выступать за украинский клуб на правах аренды в сезоне 2021/22. У «Динамо» есть право выкупа.

В 2019 году Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с 19 голами, при том что его клуб — «Энергетик» — занял лишь 12 место из 16 в турнирной таблице.

С января 2020 года Илья выступает за ЦСКА. В прошлом сезоне он сыграл 9 матчей и забил 3 гола.

В августе 2020 года футболист отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Он был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы.