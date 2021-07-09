Брестский облсуд оставил без изменения приговор фигурантам третьего «дела о хороводе»

Брестский областной суд 9 июля оставил без изменения приговор фигурантам третьего уголовного «дела о хороводе», сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».





Все 14 фигурантов дела обжаловали приговор, вынесенный по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) 7 мая судом Московского района Бреста, передает БелаПАН .

Данила Чемоданов осужден на один год лишения свободы в колонии общего режима.

Родион Кондратюк, Виктор Лобко, Кирилл Луд, Владислав Новицкий и Сергей Наливко получили два года ограничения свободы, Елена Лыскович и Виктория Лыскович — полтора (все — с направлением в исправительное учреждение открытого типа).

Марии Скоковец, Василию Чернецкому и Елене Гнаук суд назначил два года ограничения свободы, Юрию Чубрику, Людмиле Луцкой, Валентине Жуковской — полтора (все — без направления в исправительное учреждение открытого типа).

«Дел о хороводе» несколько. Приговор фигурантам первого из них вынес суд Ленинского района Бреста 25 февраля, второго — этот же суд 15 марта. Суд Московского района 7 мая вынес приговор фигурантам третьего дела, 3 июня — пятого дела.

8 июня суд Брестского района вынес приговор фигурантам четвертого «дела о хороводе».

Осуждено в общей сложности 57 человек, в том числе четыре приговорены к лишению свободы на разные сроки (от года до года восьми месяцев).

К ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорены 25 человек (13 — на два года, 12 — на полтора).

К ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорены 28 человек (6 — на два года, 21 — на полтора года, 1 — на год).

Фигуранты первых двух дел обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года эти граждане приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

Брестский правозащитник Роман Кисляк считает, что в действиях фигурантов таких дел нет состава уголовного преступления. «Это административное правонарушение», — заявил БелаПАН правозащитник.